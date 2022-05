Xiaomi Mi Band 7 in arrivo: CROLLA il prezzo di Mi Band 6 NFC (39€)

Xiaomi Mi Band 7 è in arrivo ed è inevitabile: il prezzo di Mi Band 6 NFC, perfetto per i pagamenti dal polso, crolla vertiginosamente su Amazon. Puoi portarlo a casa a 39€ circa appena invece di oltre 54€.

Super completo sotto ogni punto di vista, è dotato di ampio display AMOLED e il supporto all’assistente vocale Alexa. Perfetto per la gestione intelligente delle notifiche ricevute sullo smartphone, è un eccellente compagno per sport e salute. A questo prezzo, metti al polso un wearable super completo. il momento di approfittarne è adesso: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Mi Band 7 fra crollare il prezzo di Mi Band 6 NFC

L’eccellente autonomia energetica di questo gioiellino ti permetterà un sacco di giorni di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica. Quindi, potrai lasciarlo al polso anche di notte e controllare la qualità del tuo riposo notturno. Perfetto per la verifica del battito cardiaco, è anche un valido strumento per controllare la quantità di ossigeno presente nel sangue. Naturalmente, puoi affidarti a lui anche per monitorare con precisione l’attività fisica. A disposizione hai ben 30 modalità di allenamento.

Le due chicche super interessanti di questo gioiellino, contribuiscono a renderlo praticamente unico. La prima è la possibilità di pagare dal polso utilizzando il contactless (verifica che la tua carta sia compatibile). La seconda invece è l’integrazione geniale con l’assistente vocale Alexa: utilizzando la voce, potrai chiedere informazioni all’assistente vocale e gestire la casa intelligente.

Insomma, Xiaomi Mi Band 6 NFC è un wearable eccezionale. A questo prezzo, complice l’arrivo di Mi Band 7, è assolutamente da non perdere. Approfitta dell’eccellente occasione Amazon del momento e portalo a casa a 39€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

