Xiaomi Mi Band 6 NFC per i pagamenti: prezzo Amazon SHOCK (43€)

Finalmente ci siamo, Xiaomi Mi Band 6 NFC – il modello che ti permette di effettuare pagamenti dal polso – sbarca ufficialmente su Amazon. Grazie alla promozione lampo, lo porti a casa a 43€ circa appena (se il link non risulta ancora raggiungibile, continua a riprovare, è ancora in fase di attivazione. Diversamente, a questo indirizzo puoi già vederlo e metterlo nel carrello) invece di 54€ circa. Stock limitatissime e solo 48 ore per approfittarne (salvo esaurimento scorte).

Xiaomi Mi Band 6 NFC è su Amazon Italia

Un wearable completo sotto ogni punto di vista innanzitutto: sport, notifiche, salute e personalizzazione. Quello di cui è capace questo gioiellino ormai è noto.

La nuova, edizione appena arrivata in vendita in Italia, è ancora più speciale. Si tratta del wearable più economico in assoluto, che ti permette di effettuare pagamenti contactless direttamente dal polso. Basterà sfiorare con il polso il POS e potrai completare la transazione: non servirà prendere lo smartphone, le carte oppure i contanti. Una possibilità offerta dal colosso cinese, nel nostro paese, grazie alla partnership con Nexi e Mastercard. Inoltre, il device supporta anche l’interazione con l’assistente vocale Alexa, grazie al microfono integrato.

Grazie alla super promo di lancio, il nuovissimo Xiaomi Mi Band 6 NFC – che ha già un prezzo parecchio aggressivo – adesso lo porti a casa a 43€ circa appena. La cosa interessante è che lo trovi anche su Amazon, con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

La promo di lancio durerà 48 ore appena: completa rapidamente l'ordine per averlo in sconto. Scorte limitate, se cliccando non risulta disponibile, allora purtroppo è già finito.