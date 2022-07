Xiaomi Mi Band 6 NFC, la REGINA delle smartband a prezzo RIDICOLO

È proprio il caso di dirlo: la popolarissima smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC in offerta su eBay al prezzo con cui la puoi acquistare oggi, la rende ancora più appetibile e interessante di quanto non lo sia anche a prezzo pieno.

Ad appena 39€, infatti, hai l’opportunità di allacciare al polso la smartband regina della fascia media con in più il tanto vantaggioso modulo NFC che ti offre la possibilità di effettuare pagamenti contactless con i maggiori istituti bancari italiani.

Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC crolla di prezzo su eBay: affare d’oro irripetibile

Nonostante il prezzo super economico, il fitness tracker di Xiaomi è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze e sorprenderti con una qualità costruttiva eccellente e un rapporto qualità/prezzo finora imbattuto. A meno di 40€ hai la possibilità di sfruttare un wearable ideale per tracciare le più importanti informazioni sulla tua salute, registrare i tuoi allenamenti e avere sempre sotto controllo le notifiche in arrivo sul tuo smartphone.

Dotata di un bellissimo pannello AMOLED touch a colori con una buona illuminazione, la Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC monta anche un precisissimo sensore HR in grado di registrare la frequenza cardiaca 24/7 sia a riposo che sotto sforzo. Inoltre, è anche perfettamente ingrata con Alexa per darti modo di controllare tutti i dispositivi della smart home direttamente dal polso, senza alcun compromesso.

Cosa stai aspettando? Metti subito la smartband nel carrello e preparati a indossare un wearable coi fiocchi a un prezzo ridicolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.