Il prodotto della settimana è l'ultimo wearable di casa Xiaomi; stiamo parlando della Mi Band 6, un gadget decisamente indispensabile al giorno d'oggi, arrivato alla sua sesta edizione e con a bordo una serie di funzionalità uniche per la fascia di prezzo a cui viene venduto. Non di meno, ha un rapporto qualità-prezzo eccellente. Si trova su Amazon a circa 40€ o meno ma vi assicuriamo che vale molto più di quel che costa. Perché? Vedete il video completo per saperne di più.

Xiaomi Mi Band 6: progettata per tutti

La smart band di Xiaomi è un articolo pressoché unico nel suo genere. Vanta un meraviglioso pannello full screen AMOLED da ben 1,56 pollici (un record per un fitness tracker del genere), supporta oltre 30 modalità di allenamento differenti e può resistere alle immersioni in acqua fino a 50 metri.

Può monitorare la corsa, il workout in palestra e molte altre cose semplicemente con l'ottimo app Mi Fit che consente anche, tra le altre cose, di avere un quadro completo del proprio sonno notturno. Non di meno, consente di misurare la frequenza cardiaca H24 e invia segnali qualora dovessero sorgere delle aritmie. In più, può monitorare il livello di ossigenazione presente nel sangue.

Ultimo, ma non meno importante, permette agli utenti di leggere le notifiche in arrivo (messaggi SMS, whatsapp, telegram, mail) e di vedere le chiamate in arrivo sul proprio device. Purtroppo non si può rispondere dalla smartband, è l'unico limite di cui dispone.

Non dimenticate che potete cambiare – in un istante – i cinturini. Ce ne sono tantissimi su Amazon realizzati da aziende di terze parti. Potete scegliere lo stile che preferite e cambiare così accessorio in base al contesto: in gomma quando vi allenate, in acciaio quando uscite la sera, in tessuto di giorno. Non c'è limite alla fantasia.

Xiaomi

Wearable