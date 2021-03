Il nuovissimo Xiaomi Mi Band 6 arriverà in Italia solo fra qualche settimana al prezzo ufficiale di 49,99€. Tuttavia, se vuoi anticipare i tempi, puoi accaparrartelo già in preordine, direttamente da Aliexpress, a 34€ circa con spedizioni gratis. Ecco come fare.

Xiaomi Mi Band 6 in preordine con sconto

Un wearable che vanta un display AMOLED super ampio da 1,56″ con ottima visibilità anche sotto luce diretta del sole.

Tienilo al polso tutto il giorno e affidati a lui per gestire dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth. Naturalmente, si tratta di un ottimo alleato per l’attività sportiva.

Non solo sono supportate diverse modalità di workout (delle quali 6 riconosciute in modo automatico dal wearable), ma ci sono anche diverse funzionalità dedicate alla salute. Ad esempio, non manca un sensore avanzato per il battito cardiaco e c’è anche il monitor del livello di ossigeno nel sangue.

Insomma, Xiaomi Mi Smart Band 6 diventa immediatamente uno fra gli smart band più apprezzati nel panorama dei wearable economici e – a dispetto del prezzo di listino – puoi accaparrarti l’edizione China a 34€ appena. Lo trovi su Aliexpress, con spedizioni assolutamente gratuite. Prima di pagare, ricordati di inserire il codice sconto “AMAN4”.

Sei sempre a caccia di sconti e promozioni? Iscriviti subito al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net e inizia a risparmiare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch