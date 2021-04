Un aggiornamento di Xiaomi porta sul Mi Band 6 una funzione che permetterà di avere sonni più tranquilli.

Mi Band 6: aggiornamento

Presentata solo alcuni giorni fa, la nuova fitness band di Xiaomi sta già ricevendo un primo aggiornamento che riguarda le funzioni legate al sonno. Oltre ad aggiornare la sua app ufficiale Mi Fit, che consente agli utenti di connettere il loro dispositivo con smartphone iOS o Android, l’azienda cinese sta attivando sul Mi Band 6 la funzione che misura la qualità della respirazione durante il sonno.

Con il suddetto monitoraggio, gli utenti possono controllare la respirazione durante il sonno non REM e REM, fattore fondamentale per tutti coloro che non hanno un sonno di qualità: in questo modo, conseguiranno risultati accurati e agiranno su di essi; inoltre, l’update migliora la qualità complessiva del device, eliminando bug minori.

Per installare l’ultima versione del firmware, basta controllare attraverso l’app se è presente Mi Fit 5.0.0 – attualmente, l’aggiornamento è disponibile in Cina e India, ma ti consiglio di verificarne la presenza anche sul tuo Mi Band 6 -.

Ricordiamo l’indossabile è stato dotato di una delle funzioni più importanti per un fitness tracker, SpO2, che misura il livello di ossigeno nel sangue. Anche questa volta Xiaomi ha aumentato le dimensioni dello schermo della band, dato che Band 6 presenta uno schermo schermo da 1,56 pollici – più grande del Mi Band 5 -; il dispositivo indossabile include 30 modalità sportive, notifiche intelligenti, esercizi dedicati alla respirazione e funzionalità dedicate al controllo del ciclo mestruale

