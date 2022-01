Xiaomi Mi Band 6 è FOLLIA su eBay: con questo codice crolla il prezzo

Hai sempre desiderato una smart band al polso? Allora non avere ripensamenti e acquista la più fantastica che c'è in commercio: la Xiaomi Mi Band 6. Non c'è competizione che regga contro questo gioiellino che costa finanche pochissimo, ma ancora per poco. Per averla collegati alla pagina ufficiale di eBay e portatela a casa con appena 30,99€. Ti basta aggiungerla al carrello e prima di pagare come vuoi, inserire il codice “PIT10EUROFF2022”.

Le spedizioni sono completamente gratuite se te la aggiudichi, io ti consiglio di fare presto perché la stanno acquistando in centinaia.

Xiaomi Mi Band 6: crolla il prezzo grazie al coupon

Indossala per una singola giornata e capisci all'istante di cosa è capace la Xiaomi Mi Band 6 che assolutamente niente lascia al caso. Bella, semplice e di dimensioni perfette, è una favola da avere al polso. Completa di tutto ti rende una persona diversa.

Il display non solo è a colori ma si legge in una sola occhiata risultando così perfetta praticamente per tutti. Con un dito vai avanti e indietro e sfogli le varie funzioni. Tieniti forte perché sono tantissime e ti permettono di avere modalità sportive, indicazioni sulla salute e tanto altro ancora.

Neanche la tua vita quotidiana viene trascurata grazie alle notifiche smart. Ma aspetta, non è ancora tutto. Ti devo dire ancora che personalizzi il quadrante come vuoi, che è impermeabile, che la batteria dura due settimane, che ha finanche il saturimetro integrato. Mamma mia, non basterebbe un'ora di tempo per farti sapere di cosa è capace.

Sai che ti dico? Se non la acquisti a 30,99€ ad essere folle sei tu. Rendi immediatamente tua la Xiaomi Mi Band 6 su eBay inserendo il codice “PIT10EUROFF2022” al momento dell'acquisto. Le spedizioni sono gratuite e velocissime.

Ps: più ne compri, più risparmi sulla quantità.