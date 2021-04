Finalmente i tempi sono maturi. Xiaomi Mi Smart Band 6 sta arrivando in Italia: il nuovo wearable si potrà comprare da noi a partire dal 22 aprile in diversi store. La cosa interessante è che costerà meno delle aspettative. Ecco i dettagli.

Xiaomi Mi Band 6 in Italia dal 22 aprile: dove e quanto costa?

Lo potrai comprare attraverso i classici canali di distribuzione online. Quindi, sullo store ufficiale di Xiaomi (mi.com) e – naturalmente – anche su Amazon. Successivamente, arriverà anche negli store fisici del colosso cinese.

La notizia è stata comunicata su Facebook direttamente dalla compagnia, che ha sorpreso tutti anche con un altro dettaglio: Mi Band 6 non costerà 49,99€ come previsto inizialmente, ma 5€ in meno, ovvero 44,90€. Non sembra trattarsi di un prezzo offerta in occasione del lancio, ma del costo definitivo del wearable. Il device si potrà comprare solo con cinturino nero: quelli di altri colori sono da comprare a parte.

Come ben specificato, le vendite apriranno a partire dalla mezzanotte del 22 aprile. Questo significa che nella notte fra mercoledì 21 e giovedì 22, potrai accaparrarti il nuovissimo smart band. Anzi, se Xiaomi Mi Band 6 ti interessa, ti consigliamo di fare proprio così: aspettare mezzanotte e un minuto per procedere all’acquisto. Siamo sicuri infatti che i pezzi a disposizione andranno a ruba in pochissimi secondi, sia su Amazon che su mi.com.

Dal canto nostro, ti segnaleremo l’offerta non appena disponibile, sia sulle pagine di Telefonino.net, che direttamente sul canale Telegram ufficiale. Sii rapido!

