Xiaomi Mi Band 6 con NFC: paga dal polso a soli 40€ (26%)

La Mi Band 6 NFC si trova in offerta su Amazon a 40,84€, con uno sconto del 26% e un risparmio di circa 14 euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del nuovo modello recentemente arrivato in Italia, dotato di chip NFC per effettuare pagamenti contactless direttamente avvicinando il polso al POS. L'offerta di oggi avvicina il prezzo della nuova versione a quello del modello classico, un motivo in più per approfittare della promozione in occasione del Cyber Monday.

Per configurare la band per i pagamenti veloci, occorre scaricare l'apposita applicazione e inserire i dati di una carta di credito o di debito appartenente al circuito MasterCard. Una volta completato l'inserimento della carta, basta attivare lo schermo della Mi Band, scorrere verso destra e avvicinare il polso al POS di negozi, bar, ristoranti e altri esercizi commerciali.

Inoltre, Mi Band 6 è un valido alleato per la propria attività sportiva, è in grado di tracciare fino a 30 sport e alla fine degli allenamenti restituisce un grafico accurato sui progressi effettuati. Questo modello monitora il battito cardiaco e dispone del sensore SpO2, per misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Oggi l'ultimo modello della celebre smart band di Xiaomi è disponibile in offerta su Amazon a 40,84€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.