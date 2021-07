Xiaomi Mi Band 6 lo prendi in super sconto su eBay a prezzo irrisorio. Un wearable completo, con display enorme e super personalizzabile. L'occasione è super ghiotta: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “PIT10EUROFF” per aver il dispositivo a 34€ circa.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite da magazzino italiano.

Xiaomi Mi Band 6 in gran sconto su eBay

Un wearable che proprio non ha bisogno di essere raccontato. Questo dispositivo è super completo, oltre che dotato di un display AMOLED enorme da 1.56″ incastonato in un wearable compatto. Com'è possibile? Semplice: i bordi sono praticamente assenti.

Il gioiellino del colosso cinese lo metti al polso e te lo dimentichi per quanto è leggero. Saprà rendersi super utile però in tantissime occasioni. Ad esempio, sarà un valido alleato per la salute, grazie a feature come il monitoraggio del battito cardiaco, la valutazione del livello di ossigeno nel sangue e anche il controllo della qualità del riposo notturno.

Naturalmente, è il perfetto compagno per lo sport con decine di tipologie di workout fra le quali scegliere il tuo: ci sono anche quelle dedicate al nuovo, possibili grazie alla certificazione 5ATM, che ne garantisce la resistenza a immersioni fino a 5 metri.

Infine, affidati a lui per il controllo delle notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth: chiamate, SMS, promemoria e non solo. Tieni tutto sotto controllo.

Insomma, Xiaomi Mi Band 6 proprio non ha bisogno di presentazioni. Il tuo gioiellino, in gran sconto, lo prendi ora da eBay con spedizioni rapide e gratis. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10EUROFF”. Attenzione però: a prezzo ridotto ci sono pochissimi pezzi disponibili, sii rapido!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch