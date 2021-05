Le smart band di casa Xiaomi sono dei prodotti veramente eccezionali; oggi, girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un'offerta a tempo davvero unica: la Mi Band 5 si trova infatti – ancora per poche ore – a 29,95€ anziché 39,99€. Parliamo di un bello sconto per uno dei migliori wearable presenti sul mercato. Da sempre infatti, i gadget indossabili del colosso cinese sono un “Must” per appassionati e non solo: godono di un eccellente rapporto qualità-prezzo e vantano specifiche davvero interessanti.

Xiaomi Mi Band 5: offerta pazza del venerdì sera

In primo luogo troviamo un display Dynamic AMOLED da 1,1″ completamente aggiornato. Vanta il 20% di schermo in più rispetto al modello del 2019, pertanto riesce a godere di un'ampia area di visualizzazione.

Ci sono 11 modalità sportive professionali; può registrare perfettamente i passi, la distanza compiuta, calorie bruciate, i minuti di attività durante il giorno.

Identifica e analizza accuratamente qualsiasi postura di esercizio, frequenza cardiaca e aiuta a eseguire esercizi di fitness in modo efficace. Adesso, rispetto al device del 2019, non sarà necessario rimuovere la smart band dal braccialetto per la ricarica; basterà usare il magnete e il gioco sarà fatto. Con un tempo di ricarica inferiore a 2 ore, si possono avere 14 giorni di autonomia con una singola carica.

Non di meno, monitora la frequenza cardiaca H24, 7 giorni su 7 ed è pienamente compatibile con iOS e Android. Basta usare l'app “Mi Fit”, scaricabile dal Play Store o dall'App Store e accoppiare il tutto. Vi consigliamo di aggiornare il software prima di procedere.

Mi Band 5 a questo prezzo è imperdibile; sarà il vostro alleato principale, anche nelle ore notturne visto che può monitorare anche la qualità del sonno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Xiaomi

Wearable