Super offerta Amazon per il Prime Day: Xiaomi Mi Band 5 è in offerta a 27,99€, circa 5€ in meno rispetto al prezzo di listino di 33,15€.

Un’offerta da cogliere al volo per una delle migliori smartband sul mercato, che punta da sempre su prezzo economico e funzionalità avanzate.

Questa nuova versione è dotata di display da 1.1″ a colori,è impermeabile fino a 50mt, ha una durata della batteria che può arrivare a 14 giorni di utilizzo e pesa soltanto 23 grammi. Xiaomi Mi Band 5 è in grado di monitorare 11 modalità sportive professionali (vogatori, ellittica, yoga, corsa, salto della corda, ciclismo, nuoto e tanto altro.) oltre a rilevare la qualità del sonno, il battito cardiaco e a tracciare il ciclo mestruale femminile. Rispetto alla Mi Band 4, inoltre la nuova Mi Band 5 può essere ricaricata senza rimuovere il cinturino, una comodità non da poco rispetto al modello precedente.

Xiaomi Mi Band 5 è acquistabile solo fino alla mezzanotte di oggi al prezzo scontato di 27,99€ , un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Smartwatch