Xiaomi Mi Band 5 a 19€ su Amazon: PREZZACCIO pazzesco

L'iconico Xiaomi Mi Band 5, smartband completo sotto ogni punto di vista, crolla su Amazon a 19,99€. Un prezzo bassissimo, che ti permette di mettere al polso un assistente digitale per il quotidiano che è leggero, poco ingombrante e discreto.

Dotato di un sacco di funzioni dedicate al fitness, alle notifiche e alla salute, è anche super personalizzabile. Completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è super limitata.

Xiaomi Mi Band 5 a prezzo pazzesco su Amazon

Un dispositivo super leggero e poco ingombrante, che è pronto ad entrare in azione all'occorrenza. Ad esempio, dall'ampio display a colori puoi leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Ancora, è il perfetto personal trainer: scegli, fra le tante disponibili, il tipo di workout che preferisci e inizia ad allenarti. Si occuperà lui di tenerne traccia in dettaglio di tutti i tuoi progressi. Grazie alla presenza della certificazione 5ATM, è perfetto da usare anche in acqua, durante il nuoto.

Non solo: grazie alle diverse feature dedicate a salute e benessere, potrai controllare in tempo reale il battito cardiaco, ma anche la qualità del riposo notturno e non solo.

Per finire, questo gioiellino è ampiamente personalizzabile e dotato di diverse feature aggiuntive. Ad esempio, puoi scegliere il quadrante per il display che preferisci scegliendo fra decine di opzioni disponibili oppure usando una tua fotografia personalizzata.

Insomma, Xiaomi Mi Band 5 – a questo prezzo – ti permette di avere qualità e prestazioni, racchiusi in un wearable con autonomia energetica pazzesca. Portalo adesso a casa a 19,99€ da Amazon, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.