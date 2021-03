Xiaomi Mi band 5 a 19,99€ è senz’altro il miglior wearable che tu possa pensare di comprare in questa fascia di prezzo. Bello e super completo, puoi averlo con il 50% di sconto grazie a GShopper e ai suoi codici sconto. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Xiaomi Mi Band 5: super sconto di primavera

Un wearable completo e super personalizzabile. Leggero e sottile, potrai tenerlo al polso tutto il giorno per non perdere alcuna notifica ricevuta sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Non solo, il dispositivo è anche un eccezionale assistente per lo sport (supporta diverse modalità) e anche per il monitoraggio della salute.

Come anticipato, Xiaomi Mi Band 5 è anche decisamente personalizzabile: potrai divertirti non solo con l’applicazione principale, ma anche con app di terze parti.

Per avere subito il tuo nuovo smart band in sconto a 19,99€ tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “A5EECEA005”.

Come anticipato, le spedizioni – seppur non rapide – sono assolutamente gratuite.

