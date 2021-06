Xiaomi Mi Band 5, uno smartband spettacolare. Un dispositivo che non deluderà le tue aspettative: potrai avere il wearable economico che desideravi, al prezzo che non ti aspettavi. Già perché con il codice sconto che ho scovato, lo proti a casa a 17,99€ appena con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo. Sono le chicche dell'ottimo store Gshopper.

Devi solo essere velocissimo: pochi pezzi disponibili. Come fare? Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “B8A70B561D”.

Xiaomi Mi Band 5 a 17€ è un regalo

Meno della metà del prezzo di lancio per un dispositivo che è un vero spettacolo, grazie anche al suo display AMOLED super ampio, che però non lo rende ingombrante. Anzi, è super leggero, pensato proprio per stare al polso tutto il giorno, senza risultare fastidioso.

Super utile per leggere notifiche, SMS, promemoria e chiamate in arrivo, la sua vocazione sportiva è evidente. Infatti, a disposizione avrai tantissime tipologie di workout, da sfruttare per misurare al meglio le tue performance durante gli allenamenti. Dopo, non dovrai far altro che scaricare i dati all'interno dell'applicazione per Android e iOS, così da avere un quadro completo.

Tutto qui? Certo che no, il gioiellino è anche un valido monitor per la salute (non manca il sensore per il battito cardiaco, ad esempio) e gode di un'autonomia energetica enorme. Potrai arrivare fino a 14 giorni senza doverlo ricaricare!

Per finire, lascia che ti racconti una chicca: è super personalizzabile, cambia lo sfondo del quadrante (la watchface) ogni volta che lo desideri, così da abbinarlo al meglio al tuo outfit!

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite da magazzino europeo. Ti piacciono queste chicche? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

