Xiaomi Mi Band 3: perché scegliere questo dispositivo

Il design semplice e lineare rende Xiaomi Mi Band 3 è un fitness tracker discreto e che dona sia ai polsi maschili che a quelli femminili. Grazie alla sua colorazione nera, inoltre, acquista un tocco di eleganza in più.

Rientrante tra i prodotti di punta della società, questo wearable dispone di un display touch full OLED con ampiezza da 0.78 pollici. Ciò consente all’utente di avere una visione accurata e ampia delle informazioni.

Attraverso i sensori che sono stati inseriti al suo interno, questo Band è capace di fornire analisi su diversi parametri del benessere. Ad esempio è possibile conoscere la frequenza cardiaca, disporre del conteggio dei passi e delle distanze percorse o, ancora, delle calorie bruciate.

Per chi è in cerca di un dispositivo economico che possa mostrare le notifiche, questo accessorio fa al caso proprio dato che con una vibrazione avvisa dei messaggi ricevuti, delle notifiche da applicazioni o ancora delle chiamate in arrivo.

Oltre ad avere una batteria che vanta ben 20 giorni di autonomia complessiva, il fitness tracker è resistente all’acqua fino a 50 metri permettendogli di essere sempre indossato.

