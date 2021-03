Lo Xiaomi Mi Air Pump è un compressore digitale dal design compatto e minimal, oggi è disponibile in offerta su Amazon a 37,90€.

l nome completo è Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor, si tratta di un sistema ad aria compressa utile a gonfiare le ruote di bici, monopattini, scooter e moto. Funziona anche con gli pneumatici delle auto, ma sconsiglio di affidarvi esclusivamente a lui per questa tipologia di utilizzo, impieghereste molto tempo per raggiungere la pressione desiderata.

La durata della batteria è piuttosto elevata e si ricarica via micro-USB da 0 a 100% in circa 3 ore. Il display frontale indica l’autonomia residua e permette di impostare la pressione di gonfiaggio più adeguata, sfruttando i 5 tasti integrati.

Oggi il compressore portatile Xiaomi Mi Air Pump è in offerta su Amazon a 37,90€, un prezzo interessante per uno strumento utile e potente. Non manca la spedizione Prime con consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

