Xiaomi Mi 12: avrà una scocca realizzata in CERAMICA

Qualche tempo fa, Xiaomi ha lanciato ufficialmente una nuovissima serie di telefoni cellulari, CIVI. Questa line-up adotta un design nuovo di zecca ed è stata elogiata da molti utenti. Secondo l'OEM cinese, questo smartphone è il dispositivo più bello dell'azienda, a detta dei funzionari. Secondo i rapporti, la serie di punta Xiaomi Mi 12 adotterà un design simile a quello della gamma Civi.

Xiaomi Mi 12 sarà bellissimo, parola dell'azienda

Questo telefono sarà facile da tenere in mano e sappiamo che il foro della selfiecam molto più piccolo. Oltre all'aspetto e alla manegevolezza migliorata, anche il corpo complessivo sarà più leggero e sottile. L'aspetto di questo terminale sarà significativamente migliore rispetto a quello dell'attuale flagship.

Inoltre, @DCS afferma che la nuova ammiraglia utilizzerà materiali e schemi di progettazione dual-core. Secondo l'insider, questo sarà in grado di aumentare la densità energetica in una certa misura. Il vantaggio di questa funzionalità è che la serie Xiaomi Mi 12 potrà essere più sottile anche se conterrà una batteria da 5000 mAh.

Inoltre, il rapporto rivela anche che il Mi 12 avrà un guscio posteriore in ceramica. Questo è anche uno standard per le migliori ammiraglie di Xiaomi in passato. Può portare consistenza, aspetto e sensazione che il materiale di vetro non può mostrare. Tuttavia, è importante notare che la nuova gamma potrebbe non avere un peso molto contenuto.

Sotto il cofano, questo smartphone utilizzerà l'ultimo SoC Snapdragon 898 di Qualcomm. Inoltre, questo dispositivo verrà fornito con uno schermo con frequenza di aggiornamento adattivo LTPO.

Questa funzione porterà anche una regolazione automatica del display. Ciò significa che quando un utente avvierà un gioco molto impegnativo, la frequenza di aggiornamento del display si imposterà automaticamente ai 120Hz. Tuttavia, quando si vedrà un social o un contenuto statico, il refresh rate scenderà sotto i 10 Hz. Avrà il supporto per la ricaricas cablata da 120 W e la ricarica wireless da 100W.