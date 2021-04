Xiaomi ha appena lanciato la serie Mi 11X in India. La società ha annunciato i due super flagship midrange Mi 11X e Mi 11X Pro. Questi dispositivi sono essenzialmente i Redmi K40 e Mi 11i rinominati e proposti per il mercato locale ad un prezzo ragionevole.

Xiaomi Mi 11X Series: cosa sappiamo?

Nell’ultimo evento di lancio del gigante della tecnologia cinese, la società aveva presentato il suo fiore all’occhiello Mi 11 Ultra, il nuovo Mi QLED TV da 75 pollici e la serie Mi 11. Xiaomi aveva recentemente spoilerato dettagli relativi ai nuovi telefoni all’inizio di questo mese e oggi finalmente sono stati svelati. La “X” nel nome del modello mostra le prestazioni Xtreme dei terminali, con un Xceptional Display e Xquisite Design. In particolare, questi telefoni fanno anche parte della linea “Made in India” dell’azienda e supportano funzionalità locali come il sistema di posizionamento NavIC.

Parlando delle specifiche di questi nuovi dispositivi, sia il Mi 11X che il Mi 11X Pro presentano un pannello identico. La gamma sfoggia un’unità E4 AMOLED che offre una luminosità massima di 1300 nit. Inoltre, lo schermo supporta anche un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 360 Hz. Il pannello da 6,67 pollici supporta anche HDR 10+ e ha una risoluzione FHD +. Sulla parte anteriore si trova anche una snapper selfie da 20 megapixel perforata, dotata di stabilizzazione EIS.

Sotto il cofano, la variante Pro presenta il SoC Snapdragon 888 di Qualcomm, che è accoppiata a memorie UFS 3.1 e RAM LPDDR5. D’altra parte, la variante base sfoggia un SoC Snapdragon 870. Per la memoria, Mi 11X Pro offre 8 GB di RAM insieme a 128 GB o 256 GB di memoria interna. Nel frattempo, il Mi 11X arriverà in una variante da 6 GB di RAM e 8 GB di RAM che sarà abbinata a 128 GB di memoria interna. I gadget sono alimentati da una grande batteria da 4520 mAh che supporta anche la ricarica rapida da 33 W.

Parlando delle fotocamere, il Pro offre un modulo a tripla lente, con un sensore primario da 108 megapixel abbinato da un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e una macro da 5 megapixel. Il Mi 11X sfoggia anche una configurazione a tripla camera, ma con un’ottica principale da 48 megapixel, insieme a un obiettivo ultra wide da 8 megapixel e una macro da 5 megapixel.

Ecco i prezzi per il mercato indiano:

Mi 11X (6 GB + 128 GB) – 29.999 INR (circa 400 dollari USA);

Mi 11X (8 GB + 128 GB) – 31.999 INR (circa 427 dollari USA).

Allo stesso modo, anche il Mi 11X Pro sarà disponibile in due varianti:

Mi 11X Pro (8 GB + 128 GB) – 39.999 INR (circa 534 dollari USA);

Mi 11X Pro (8 GB + 256 GB) – 41.999 INR (circa 561 dollari USA).

Il Mi 11X sarà in vendita dal 27 aprile 2021, mentre i preordini di Mi 11X Pro inizieranno dal 24 aprile 2021 in India su tutti i canali online e offline del marchio.

Xiaomi

Smartphone