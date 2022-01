La MIUI 13 è sempre più vicina per questi device Xiaomi

Xiaomi è più impegnato che mai nella fase di rilascio della MIUI 13 per il maggior numero di device possibili, e in queste ore apprendiamo che il colosso cinese è ormai prossimo ad avviare il rollout della nuova e attesa personalizzazione basata su Android 12 per i dispositivi Xiaomi Mi 11X e Xiaomi 11 Lite NE 5G. Infatti, secondo un recente rumor pubblicato da Xiaomiui, pare proprio che l'azienda abbia raggiunto la fase di maturità necessaria della MIUI 13 per essere rilasciata sui sopracitati device.

La MIUI 13 per Xiaomi Mi 11X e 11 Lite NE 5G è quasi pronta al lancio

Secondo Xiaomiui la versione della MIUI 13 basata su Android 12 dovrebbe arrivare sui sopracitati device con i seguenti firmware:

Xiaomi Mi 11X nome in codice: Alioth MIUI 13: V13.0.1.0.SKHINXM Android: Android 12

Xiaomi 11 Lite NE 5G nome in codice: Lisa MIUI 13: V13.0.1.0.SKOINXM Android: Android 12



Sembra che con ogni probabilità i firmware siano attualmente in fase di test per i cosiddetti “Pilot tester“, e solo fra qualche periodo saranno invece inviati anche nelle versioni “Stable Beta” e infine “Stable” – la fase in cui i firmware raggiungono i dispositivi in commercio.

La MIUI 13 include numerose novità che interessano il design generale dell'interfaccia, la modalità MIUI 13 Pad per i tablet, l'introduzione del nuovo font MiSans, una nuova generazione di widget e molto altro.