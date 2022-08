Xiaomi Mi 11T Pro, lo smartphone dei tuoi sogni in sconto su eBay

Xiaomi Mi 11T Pro in offerta su eBay con lo sconto del 20% è un’occasione davvero imperdibile per mettere le mani su uno smartphone di fascia media con diverse caratteristiche introvabili nemmeno nei top di gamma moderni. Ad appena 398€, infatti, solo oggi puoi ricevere a casa uno smartphone Android di qualità, realizzato con materiali di buon livello e in grado di soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Frontalmente è presente un bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione con una gamma cromatica perfetta e una buona luminosità, mentre nel centro trova posto una fotocamera in grado di scattare selfie di qualità.

Xiaomi Mi 11T Pro è in offerta su eBay con il 20% di sconto: affare del weekend

Sotto il telaio il potente processore octa core di ultima generazione avvia tutte le applicazioni di cui hai bisogno in un istante, ma è anche sempre a tua disposizione per portare a compimento ogni tuo comando senza lag o impuntamenti.

Nonostante il prezzo da medio gamma puro, Xiaomi Mi 11T Pro è l’unico smartphone che in questa fascia di prezzo ti offre la ricarica rapida da 120W: una volta scarico, infatti, ti bastano appena 20 minuti per riutilizzare il telefono con il 100% di carica e quindi con tantissime ore di autonomia.

Acquista subito lo smartphone di Xiaomi fintanto che è ancora in sconto su eBay a un prezzo davvero niente male. Ricorda, infine, che con PayPal hai la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga; niente male, non credi?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.