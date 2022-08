Xiaomi Mi 11T Pro: bello e con ricarica lampo da 120W a prezzo FOLLE

L’offerta eBay di inizio settimana parte con il botto: l’ottimo, popolare e apprezzatissimo smartphone di fascia medio alta Xiaomi Mi 11T Pro crolla al prezzo più conveniente di sempre. Ad appena 398€, infatti, hai l’opportunità di stringere tra le mani un device che ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello e senza compromessi. Inoltre, se lo acquisti con PayPal puoi scegliere di pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Lo smartphone di Xiaomi monta uno stupendo display AMOLED da 6.67 pollici ad altissima risoluzione e con una fluidità estrema tipica solo dei top di gamma del momento, mentre sotto il cofano trova posto uno dei più potenti processori Qualcomm di sempre per assicurarti una reattività estrema del telefono anche durante i task più impegnativi.

Xiaomi 11T Pro crolla di prezzo su eBay: non farti scappare questa incredibile occasione

La batteria è senza ombra di dubbio uno dei punti di forza del device, e non solo per il modulo da 5000 mAh che ti assicura tante ore di utilizzo senza compromessi. Xiaomi Mi 11T Pro è uno dei pochi smartphone al mondo con il supporto alla ricarica rapida da 120W: quando è scarico ti bastano appena 20 minuti per caricarlo al 100%. Inoltre, sul retro è presente una batteria tripla con un sensore principale da 108 MP per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Cosa stai aspettando? Metti nel carrello il validissimo smartphone di fascia medio alta di Xiaomi fintanto che puoi acquistarlo a prezzo regalo su eBay; ricorda che se lo acquisti con PayPal puoi scegliere di pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga. È o non è un’occasione che non merita di essere sprecata?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.