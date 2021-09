Xiaomi 11T e Lite NE ufficiali: smartphone BESTIA con regalo incluso

I nuovi smartphone di Xiaomi appartenenti alla linea 11T sono stati presentati la scorsa settimana. Su AliExpress li puoi acquistare in modo sicuro e partecipare anche a un evento speciale. Infatti se risulterai un top buyers riceverai a casa dei regali spettacolari, ma non ti preoccupare perché ce n'è per tutti.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia, ma segnati l'orario: l'evento inizierà alle 22:15 del 23 settembre.

Xiaomi 11T: scopri la linea di smartphone ultramoderni

Xiaomi sbanca il mercato presentando due nuovi smartphone spettacolari. Ogni modello ha dei vantaggi e ovviamente può convincerti in modo diverso. In particolar modo, la serie è composta da:

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro.

Nonostante abbiano delle caratteristiche in comune, il loro punto forte è uno: la qualità. Il colosso ha stravolto i suoi piani ideando questi dispositivi riuscendo a dare vita a degli smartphone di cui non potrai fare a meno, soprattutto perché sono al passo con i tempi e supportano tutti e due la connettività 5G.

Il primo modello che devi scoprire è proprio lui, lo Xiaomi 11T. Lo puoi acquistare in due versioni differenti:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Monta un display AMOLED da 6,67 pollici che con i suoi 120Hz ti fa sognare a occhi aperti. Non per nulla il motto è “Cinemagic”.

Non mancano all'appello un processore MediaTek Dimensity 1200 Ultra e una batteria da 5000mAh che si ricarica a ben 67W: sentirai l'energia scorrere tra le mani!

Cosa gli manca? Ovviamente non un comparto fotografico d'eccellenza vista la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel.

Questo smartphone sarà acquistabile su AliExpress a partire da 449€, inoltre grazie al coupon 09ESOW25 è possibile ottenere ulteriori 25€ di sconto.

Il salto di qualità arriva con il modello 11T Pro, se sei in cerca di esperienze Premium. Questo lo puoi acquistare in tre versioni differenti:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria;

12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Rispetto al modello “base”, lui monta un processore Qualcomm Snapdragon 888 ma condivide lo stesso display con tecnologia AMOLED. Anche qui sono montate tre fotocamere posteriori per poter scattare foto e registrare video in 8K, praticamente avrai tra le mani una macchina potentissima. Altra chicca indiscutibile è la batteria che pur rimanendo di 5000mAh si ricarica con tecnologia Xiaomi HyperCharge a 120W… No, non è uno scherzo.

Questo smartphone sarà acquistabile su AliExpress a partire da 599€, anche in questo caso con 25€ ulteriori di sconto usando il codice coupon 09ESOW25.

Non solo linea 11T, anche uno smartphone Lite NE 5G

Per concludere ti svelo una seconda novità: Xiaomi ha pensato anche a un terzo smartphone che ha il nome di Xiaomi 11 Lite NE 5G. Questo modello presenta sempre delle esclusività nella sua categoria, ma è stato pensato se sei alla ricerca di uno smartphone semplice e con tutto lo stretto necessario. Rispetto ai modelli sopra presentati, ti mette a disposizione un display da 6,55 pollici AMOLED con refresh rate a 90 HZ. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G e monta una batteria da 4250 mAh che si alimenta mediante ricarica rapida da 33W. Infine è presente una fantastica tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel.

Questo modello è disponibile in due varianti:

6 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Questo smartphone sarà acquistabile su AliExpress a partire da 379€.

Regali a più non posso per gli acquisti nella giornata di lancio

Per celebrare questa nuova uscita, Xiaomi ha pensato di premiare i suoi clienti più fedeli con dei regali.

In particolar modo le ricompense si dividono in due categorie: Top Buyers e Firt Buyers.