Il potentissimo Xiaomi Mi 11 Ultra è pronto a sbarcare in Italia ed arriva in un’occasione molto speciale, ovvero il terzo anniversario dell’arrivo sul nostro mercato del colosso cinese. Non si tratta dell’unica novità in arrivo: ecco come seguire l’evento organizzato per l’occasione.

Xiaomi Mi 11 Ultra in Italia: l’evento

Il prossimo 4 maggio alle ore 13, Xiaomi terrà uno specialissimo evento in streaming, durante il quale celebrerà il terzo anniversario dell’arrivo in Italia del marchio. Durante lo stesso, verrano ribaditi prezzo e disponibilità sul nostro mercato di:

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Mi Smart Band 6 (già disponibile su Amazon Italia a 44,90€)

Serie Mi TV P1

Per seguire l’evento in diretta streaming, hai a disposizione diversi canali social:

In alternativa, ti basta avviare le riproduzione di YouTube dal box immediatamente sopra a partire dalle 13 di domani – 4 maggio – ora locale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

