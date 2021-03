Tempo di teardown ed analisi della grado di riparabilità per uno degli smartphone più chiacchierati di inizio 2021: Xiaomi Mi 11. Sarà più semplice da riparare di iPhone 12? Ecco cosa è emerso dall’analisi dagli esperti di iFixit.

Xiaomi Mi 11 o iPhone 12: quale si ripara più facilmente?

Rullo di tamburi: il melafonino è quello che puoi riparare in modo più facile fra i due. Con un punteggio di 4 (contro il 6 ottenuto da iPhone 12), Xiaomi Mi 11 non arriva nemmeno alla sufficienza.

Gli esperti, che lo hanno smontato passo dopo passo il terminale, hanno evidenziato un utilizzo di adesivi non così forti come ci si aspetterebbe. Secondo loro, il colosso cinese ha potuto lesinare sulla tenuta della colla perché – è bene ricordarlo – lo smartphone non gode di certificazione IP68 contro acqua a polvere.

Per il resto, fra i problemi principali che potrebbero insorgere durante la riparazione del device, gli esperti hanno evidenziato che il vetro curvo potrebbe facilmente danneggiarsi durante lo smontaggio, se non viene utilizzato uno strumento specifico. Inoltre, per sostituire – o sistemare – il lettore d’impronte digitali sotto lo schermo, è necessario smontare l’intero display. Anche in questo caso, il rischio di rottura durante la riparazione è elevato.

Infine, gli esperti hanno spiegato che – sebbene schermo e batteria possano essere riparati separatamente in modo abbastanza semplice – il processo di smontaggio è comunque complesso.

Insomma, il consiglio è sempre lo stesso: se sei riuscito ad acquistare uno Xiaomi Mi 11, cerca di averne cura. La stessa cura che ci raccomandiamo di avere con qualsiasi smartphone, non importa quanto costi.

