Xiaomi Mi 11 Lite è in promozione su Amazon a soli 279,00€. Il ribasso del 20% corrisponde a uno sconto effettivo di 70,90€ che rende l'acquisto un affare.

Uno smartphone degno di nota: Xiaomi Mi 11 Lite

Semplice eppure elegante, Xiaomi Mi 11 Lite è lo smartphone che con il suo design cattura gli sguardi. In questa colorazione Boba Black acquista un tocco di sofisticatezza in più.

La visione dei contenuti è resa ampia e di ottima qualità dal Dot display AMOLED con ampiezza di 6,55 pollici. I colori sono vividi così come i neri sono intesi. Inoltre l'esperienza appare ulteriormente ampia grazie alle cornici sottili.

Montante un Qualcomm Snapdragon 732G, l'intero sistema è supportato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni veloci e prive di lag. La memoria può essere espansa mediante l'utilizzo di una MicroSD.

L'apparato fotografico è di tutto rilievo grazie a una tripla fotocamera posteriore. L'obiettivo principale ha una risoluzione di 64 megapixel, mentre gli altri consentono di scattare foto ultra grandangolari e macro. Ammontano a 16, invece, i megapixel della lente frontale per scattare selfie.

La batteria ha un valore tipico di 4250mAh che concede un'autonomia giornaliera mentre la ricarica avviene in modo rapido a 33W.

Tra le ultime features sono degne di citazione la registrazione di video in 4K e il suo essere Dual SIM.

