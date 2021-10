Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE subito tuo con voucher regalo incluso

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE è l'ultimo smartphone che il colosso orientale ha lanciato sul mercato. Pieno di risorse non solo ha un costo minimo, ma ti fa vivere un'esperienza Premium a 360°. Su Goboo, un ottimo e-commerce europeo, è disponibile a partire da 299€. Ordinandolo già da ora non solo lo ricevi senza alcun costo di spedizione ma hai anche diritto a un voucher da spendere come vuoi.

Sei interessato alla promozione? Ora ti spiego bene come funziona.

Lo preordini, lo ricevi e lo ami: Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE ha un'estetica davvero pazzesca. Insomma, ti potrei anche elencare le sue qualità ma basta guardarlo per capire al volo che è stato curato nei minimi particolari. Quando lo prendi in mano non ti spaventare: è ultra leggero e ultra slim, totalmente diverso da ciò a cui sei abituato. Non solo lo puoi acquistare in quattro colorazioni differenti ma anche in tre combinazioni che si adattano perfettamente a tutte le esigenze.

Infatti è disponibile nei tagli da:

6 GB di RAM e 128 GB di memoria a soli 299,00€;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria a soli 399,00€:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria a soli 449,00€.

All'appello ci sono un display AMOLED a 90 Hz con tecnologia True Color per una visione vivida e realistica e delle cornici quasi impercettibili. Non ti porre limiti perché il processore Qualcomm Snapdragon 778G è stato montato proprio per supportarti in ogni tua scelta. Dai social, alle applicazioni e per arrivare al gaming mobile senza compromessi.

Altra caratteristica per cui andrai pazzo? L'apparato fotografico con triplo sensore e camera principale da 64 megapixel che scatta e registra sia in Ultra Wide che telemacro. Come è ovvio che sia, in conclusione, non manca una batteria da 4250mAh che si ripristina con ricarica da 33W.

Per acquistarlo non devi che collegarti alla pagina ufficiale Goboo e scegliere la tua versione preferita. Al momento del checkout dovrai effettuare un semplice deposito di 20€. Il 18 ottobre verrà finalizzato l'addebito effettivo e a partire dal 20 dello stesso mese avranno inizio le spedizioni effettuate dalla Spagna gratuitamente e che ci impiegano solo alcuni giorni.

Ogni ordine include al suo interno una bellissima Shopping Bag firmata Xiaomi e il diritto a un voucher regalo. In particolar modo riceverai:

un coupon da 10€ per la prima versione;

per la prima versione; un coupon da 50€ per la seconda versione;

per la seconda versione; un coupon da 70€ per la terza versione.

Se torni e lasci una recensione dello smartphone, puoi partecipare al secondo evento che ti regala un ordine gratuito.