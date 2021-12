Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE torna al miglior prezzo su eBay (BOMBA)

Ancora una volta eBay ha portato ai minimi storici il fantastico Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 6+128GB al prezzo esagerato di 273,60 euro applicando il coupon “PIT10PERTE“. Un déjà vu dei Cyber Week? Esattamente, e la cosa incredibile è che ora si trovano al miglior prezzo in assoluto nelle due versioni da 6 e da 8 GB di RAM. Un'occasione incredibile che dovete prendere subito al volo se siete interessati. Le vendite aumentano e le scorte diminuiscono, quindi occorre esser veloci e portarsi a casa questi due incredibili smartphone.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE è il best buy di eBay

Incredibile iniziativa quella del coupon che, con il codice sconto “PIT10PERTE” ci permette di acquistare due smartphone dalle caratteristiche top di gamma a un prezzo da entry level. Un'opportunità da cogliere al volo e da fare subito propria. Anche perché, una volta terminati, non sappiamo quando torneranno in sconto a un prezzo così basso.

Si tratta di un modello particolarmente vincente. Leggero e sottilissimo, è piacevole anche da portare sempre con sé. Inoltre i dettagli di questo smartphone aggiungono un tocco elegante in ogni design. Insomma, non riuscirete più a fare a meno sia di utilizzarlo che di guardarlo. Le forme arrotondate lo rendono piacevole al tatto e il vetro satinato antiriflesso con finitura opaca attenua i fastidiosi segni delle dita. Il vostro gioiellino sembrerà sempre nuovo e immacolato!

Sono due le soluzioni proposte a seconda di quanta potenza vuoi sprigionare da questo smartphone e dell'utilizzo che ne farai. Se lo usi per guardare video, fare foto, telefonare e giocare, allora lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 6+128GB è tuo a soli 273,60 euro, anziché 304 euro.

Se invece sei appassionato di gaming, usi lo smartphone per rielaborare video in 4K e ami prestazioni sopra la media e ultra performanti, allora non scendere a compromessi. Il potentissimo Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 8+128GB è tuo a soli 291,60 euro, anziché 324 euro.

Vi ricordiamo che, per avere questi super prezzi esplosivi dovrete inserire il coupon “PIT10PERTE” nel carrello, prima di procedere all'acquisto.