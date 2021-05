Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone eccezionale e ora da Amazon puoi portarlo a casa con uno sconto eccezionale, nonostante sia appena stato lanciato. Quasi 70€ in meno rispetto all'edizione con a bordo 128GB di storage interno. Spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Mi 11 Lite in super offerta su Amazon

Un device che, tanto per iniziare, gode della presenza di un display AMOLED da 6,55″ con risoluzione FHD+ e refresh rate che si spinge a 90Hz: dettaglio da non trascurare in questa fascia di prezzo.

Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 732G, supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Non manca un'eccezionale di batteria da 4250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e caricatore rapido incluso in confezione.

Sul posteriore, una fotocamera decisamente interessante, con la principale da ben 64MP, coadiuvata da altre due di supporto.

Insomma, questo Xiaomi Mi 11 Lite è super completo e ora anche a prezzo ancora più interessante: per ottenerlo in sconto di quasi 70€ su Amazon, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che la promozione finisca.

