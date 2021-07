Xiaomi Mi 11 5G è in promozione su Amazon a €699,90. Attraverso un ribasso del 13% oggi lo puoi acquistare con €100 effettivi di sconto i quali non sono da ignorare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Xiaomi Mi 11 5G e perché dovresti acquistarlo

Se sei in cerca di uno Smartphone top di gamma che ti possa offrire il meglio, Xiaomi Mi 11 5G è tra le migliori alternative attualmente presenti sul mercato. Disponibile in colorazione Midnight grey, non solo ti fornisce un dispositivo su cui puoi fare sempre affidamento ma ti regala anche uno Smartphone con un'estetica pazzesca.

Se ami guardare contenuti in streaming o video, il display da 6,81 pollici non potrà che convincerti. Il pannello AMOLED ti restituisce colori vividi e realistici mentre la risoluzione elevata rende la visione ancora più fenomenale. Al suo interno è presente un Qualcomm Snapdragon 888 che rende le prestazioni dinamiche e ti permette di utilizzare più applicazioni alla volta senza che lo smartphone vada in blocco. Se poi tieni presente che sono presenti 8 GB di RAM 128 GB di memoria di archiviazione, l'asticella si alza sempre più in alto.

Tra le altre caratteristiche non manca un comparto fotografico di livello eccezionale che vanta un sensore principale da 108 megapixel. Dunque se cerchi uno smartphone che posso scattare belle foto, sei nel posto giusto.

Non è da ignorare, neanche la batteria che con i suoi 4600 mAh ti permette di passare una giornata fuori casa senza dover ricorrere alla ricarica che in ogni caso avviene modalità rapida a 55W. È supportata anche quella wireless.

Puoi acquistare Xiaomi Mi 11 5G su Amazon a soli €699,90. È un prodotto prime e quindi se lo acquisti oggi lo ricevi in appena 48 ore a casa se sei sottoscritto. In caso contrario la spedizione gratuita nei punti di ritiro. Tieni presente, infine, che puoi acquistare lo Smartphone anche a rate a tasso zero grazie al programma di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone