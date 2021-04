Xiaomi Mi 11 5G è uno dei flagship più interessanti di inizio 2021. Ora puoi averlo in super offerta su Amazon a 699€ appena con spedizioni rapide e gratis. Offerta a tempo.

Bello e potente, sotto la scocca di questo device c’è il processore Qualcomm Snapdragon 888 supportato da 8GB di RAM e 128GB di storage interno.

Sul frontale, un eccezionale display da 6,81” di tipo AMOLED con risoluzione WQHD+. L’autonomia energetica è garantita invece dall’ampia batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida a cavo da 55W e senza fili da 50W.

Il posteriore di Xiaomi Mi 11 5G è caratterizzato da un comparto fotografico composto da tre sensori, con il principale da 108MP.

Insomma, uno smartphone che proprio non ha bisogno di descrizioni. Un device che abbiamo anche recensito, con somma soddisfazione. Di seguito, il nostro giudizio finale:

Uno smartphone top di gamma completo, bello e potente. Un flagship che, paragonato alla concorrenza, ha un prezzo accessibile e non delude le aspettative.

Sotto il punto di vista software non ho quasi nulla da recriminare, solo sbavature che si possono migliorare con qualche aggiornamento. Mi spiace solo che manchi la certificazione IP68: non vorrei mai immergerlo in piscina, ma sapere che c’è è certamente una comodità un più in caso di contatto accidentale con l’acqua.

Con un prezzo di listino accattivante, e degli street price che non tarderanno ad essere ancor più appetibili, per me Xiaomi Mi 11 5G è decisamente PROMOSSO!