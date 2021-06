Xiaomi Mi 10T torna in promozione su Amazon a soli €317,66. Il ribasso del 36% rende il prezzo di listino un vero e proprio affare attraverso uno sconto effettivo di €182,24.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Le specifiche tecniche di Xiaomi Mi 10T

Lineare ed elegante, Xiaomi Mi 10T è uno smartphone che cattura la vista a primo sguardo. Con un design curato nei minimi particolari, il dispositivo risulta essere ancora più bello nella colorazione Cosmic Black, quella oggi in offerta.

Montante un DotDisplay con ampiezza di 6,67 pollici, la visione dei contenuti è resa immersiva e di alta qualità dalla risoluzione Full HD+. Questa caratteristica non è l'unica a rendere l'esperienza complessiva degna di nota in quanto va considerato anche l'ottimo rapporto schermo corpo del device.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Le prestazioni, in questo modo, sono sempre scattanti e dinamiche.

Degna di nota è la fotocamera posteriore che vanta ben 4 obiettivi. Quello principale ha una risoluzione di 64 megapixel che viene ulteriormente arricchito dall'intelligenza artificiale. Grazie alle altre lenti è possibile scattare foto ultra grandangolari, in modalità macro e ritratto. Ammontano a 20, poi, i megapixel della fotocamera frontale.

La batteria è un'altra caratteristica saliente in quanto vanta un valore tipico di 5000mAh e viene affiancata dalla ricarica rapida fino a 33W. Inoltre la tecnologia AdaptiveSync fa in modo di regolare il consumo intelligentemente.

Non sono da sottovalutare, infine, il sensore d'impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, il supporto NbFC, la presenza di Amazon Alexa Built In e la connettività 5G.

Puoi acquistare Xiaomi Mi 10T su Amazon a soli €317,66 in colorazione Cosmic Black. Acquistandolo oggi lo riceverai in appena 48 ore e possiedi un abbonamento ad Amazon Prime. In alternativa, le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard. Lo smartphone può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine d Confidis.

