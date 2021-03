Xiaomi Mi 10T Pro si trova oggi in offerta su Amazon a 428€, il 29% di sconto corrisponde ad un risparmio complessivo di oltre 170 euro rispetto al prezzo solito.

Questo modello è dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Il display è un’unità da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate a ben 144Hz con AdaptiveSync, una caratteristica ideale per gli amanti del gaming che ricercano la massima fluidità in gioco senza alcun compromesso.

Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali è posizionato di lato, in corrispondenza del pulsante di accensione e facilmente raggiungibile con il pollice. La generosa batteria da 5.000 mAh consente un’ottima autonomia, grazie alla ricarica rapida a 33W in poco più di mezz’ora lo smartphone è pronto ad affrontare un’intera giosnata di utilizzo.

Oggi lo Xiaomi Mi 10T Pro si trova in offerta su Amazon a 428€, uno dei prezzi più bassi di sempre per un top di gamma dalle ottime prestazioni. Non manca la spedizione Prime che garantisce al consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Smartphone