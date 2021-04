Sei in cerca di uno smartphone top di gamma? Xiaomi Mi 10T Pro è in offerta su Amazon a soli 441,00€. Il ribasso del 32% corrisponde a uno sconto effettivo di 2o8,90€ che rende l’acquisto un affare.

Xiaomi Mi 10T Pro: le specifiche di questo smartphone

Nella sua colorazione Lunar Silver, Xiaomi Mi 10T Pro non passa inosservato. Grazie al suo design curato e lineare acquista un tocco di eleganza che lo rende unico.

Montante un DotDisplay FHD+ con ampiezza da 6.67 pollici, questo device vanta una visione dei contenuti immersiva. I bordi sottili lo rendono ancora più ampio mentre la tecnologia TrueColor assicura dei colori realistici e vividi.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti e dinamiche.

Spicca senza ombra di dubbio il comparto fotografico che vanta un sistema multicamera posteriore. L’obiettivo principale ha una risoluzione di 108 megapixel, mentre gli altri tre consentono di scattare in modalità ultra grandangolare wide, ritratto e macro. La fotocamera dedicati ai selfie vanta, invece, una lente da 20 megapixel.

Degna di nota è anche la batteria da 5000mAh che si ricarica mediante ricarica rapida a 33 W.

Tra le altre features non sono da dimenticare il sensore d’impronte laterale e il chip NFC.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta sia la connettività 4G che 5G.

