Xiaomi Mi 10T Pro, eccellente top di gamma con supporto al 5G, ora in sconto su Amazon in edizione 128GB ( a 380€) e anche 256GB (404€). Oggi hai l’occasione di avere lo smartphone potente che desideravi, al prezzo che proprio non immaginavi. A disposizione ci sono pochissimi pezzi in sconto, ma le spedizioni sono rapide e gratis.

Xiaomi Mi 10T Pro: l’affare è ora, su Amazon

Il supporto al 5G lo definirei la ciliegina su una torta fatta di specifiche tecniche eccellenti e prestazioni elevatissime. Questo device non fallisce e non delude sotto alcun punto vista. In un guscio esteticamente elegante e ben curato in ogni dettaglio, si nasconde il potente processore Qualcomm Snapdragon 865, vero cuore pulsante del device. In abbinata, fino a 256GB di storage interno e ben 8GB di memoria RAM.

Il vero spettacolo continua fuori però, lì dove puoi vedere cosa offre il tuo device ogni volta che lo guardi. Mi riferisco all’eccellente display da 6,67” con risoluzione FHD+: grazie alla frequenza di aggiornamento di 144Hz, potrai ottenere una fluidità pazzesca e un’esperienza di gioco mozzafiato, letteralmente.

Immagina di avere il device fra le mani: dopo aver gustato la magnificenza dello schermo, ruotalo. Sul posteriore c’è l’ottimo comparto fotografico: 4 sensori con il principale da 108MP. Foto e video di elevata qualità, anche al buio, grazie alla presenza della stabilizzazione ottica.

So che un terribile dubbio inizia ad assalirti: tante funzionalità, ma la durata della batteria? Naturalmente, Xiaomi Mi 10T Pro è stato concepito per permetterti di vivere in mobilità tutto quello che può offrirti. Ecco perché a bordo c’è una batteria da 5000 mAh e – quando è il momento di ricaricare – puoi contare su un sistema rapido a cavo da ben 33W.

Insomma, non un flagship qualsiasi: questo è uno dei migliori smartphone top di gamma sui quali puoi puntare in questo momento. Il prezzo di vendita scontato è un’occasione rara: risparmiare fino a 245€ (dipende dal taglio di memoria che sceglierai) è un vero affare. Decidi quale preferisci, su Amazon trovi il modello da 128GB a 380€ circa e anche quello da 256GB a 404€ circa.

In entrambi i casi, l’affare è servito. Il mio consiglio personale? Per una ventina di euro in più, punta sull’edizione con il doppio della memoria! Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime, fino a esaurimento scorto. Ti è piaciuta questa chicca? Sai che le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

