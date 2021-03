Sei in cerca di un nuovo smartphone? Xiaomi Mi 10T è in offerta su Amazon a soli 349,59€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 150,31€ che rende l’acquisto conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi 10T: lo smartphone che naviga in 5G

Nella sua colorazione Lunar Silver, Xiaomi Mi 10T non passa inosservato grazie alle sue specifiche tecniche. Caratterizzato da un design elegante e lineare, questo device è uno dei più amati dalla community.

Il DotDisplay FHD+ da 6.67 pollici rende l’esperienza visiva coinvolgente grazie alla tecnologia TrueTone e ai 144Hz che contribuiscono a una visualizzazione nitida e fluida.

La CPU Octa Core Qualcomm Snapdragon 865 abbinata ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione sono garanti di un utilizzo dinamico e scattante del dispositivo.

Tra le caratteristiche più salienti di questo smartphone Xiaomi, in ogni caso, vi è il supporto alla connettività 5G. Grazie a un piano tariffario adeguato è possibile sperimentare navigazione e download ad alta velocità.

Spicca il comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 64 MP abbinata a un sensore AI. Le altre lenti consentono di scattare in modalità ultra grandangolare, ritratto e macro. Ammontano a 20, infine, i megapixel della fotocamera anteriore.

Da non sottovalutare è la batteria da 5000mAh con cui arrivare a fine giornata anche a seguito di un utilizzo pieno. La batteria, inoltre, si ricarica per mezzo della fast charge a 33 W.

Degni di nota sono Amazon Alexa integrato e il sensore d’impronte digitali implementato nel tasto di accensione e spegnimento.

Puoi acquistare Xiaomi Mi 10T a soli 349,59€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore grazie all’abbonamento Prime. Spedizioni gratuite anche sul primo acquisto. Questo smartphone, infine, è idoneo al programma di rateizzazione sull’e-commerce.

