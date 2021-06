Lo Xiaomi Mi 10T si trova in offerta su Amazon a 308,50€, lo sconto è del 38% e porta lo smartphone cinese ad uno dei prezzi più bassi di sempre, con un risparmio di oltre 190 euro rispetto al prezzo solito.

La dotazione hardware del Mi 10T vanta un potente SoC Qualcomm Snapdragon 865, ben 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. L'ampio schermo da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ occupa l'interno pannello frontale, lasciando spazio soltanto al piccolo foro per la fotocamera selfie. Lo schermo ha un refresh rate a 144Hz, è stato uno dei primi smartphone a spingersi così in alto, restituendo un pannello estremamente fluido in ogni contesto, da il meglio di sé nel gaming.

Il comparto fotografico posteriore è composto da un'ottica principale da 64MP, una ultra-grandangolare da 13MP e un sensore macro da 5MP. Mi 10T è in grado di registrare video in 8K a 30fps o in 1080p fino a ben 960fps. per uno slow motion di alto livello.

Xiaomi Mi 10T supporta le reti 5G di ultima generazione e ha una batteria integrata da ben 5000mAh, un valore che garantisce fino a 2 giorni di utilizzo con una sola carica. Tramite il caricatore incluso in confezione e l'apposito cavo USB-C, la ricarica rapida a 33W garantisce, in soli 30 minuti, l'autonomia sufficiente per una giornata di utilizzo intenso.

Oggi è possibile acquistare il Mi 10T in offerta su Amazon a 308,50€, un interessante sconto del 38% per un modello dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Smartphone