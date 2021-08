Xiaomi ha lanciato in silenzio un nuovo caricabatterie wireless da 100 W in Cina chiamato Mi 100 W Wireless Charging Stand. È una versione potenziata del supporto di ricarica wireless Mi 80W che è stato presentato alla fine di marzo. Diamo un'occhiata a cosa ha da offrire il suddetto gadget.

Xiaomi Mi 100W Wirelss Charging: le caratteristiche

Il nuovo supporto di ricarica wireless Mi 100W è quasi identico al vecchio supporto di ricarica wireless Mi 80W. Le uniche grandi differenze tra i due sono la velocità di ricarica, il colore e il livello di sicurezza.

I due charger sono simili in termini di design. I telefoni possono essere posizionati sullo stand in maniera verticale o orizzontale durante la ricarica. Il modello più recente è disponibile in colore nero con un accento d'orato, mentre il prodotto più vecchio sfoggia una verniciatura di colore bianco con un tinta argentata.

Come suggerisce il nome, il nuovo charger ha una velocità di uscita massima di 100 W. Tuttavia, utilizza lo stesso caricabatterie Mi 120W e il cavo USB da 6A visti sul modello precedente; entrambi sono inclusi nella confezione. È interessante notare che nessuno dei prodotti Xiaomi può caricare in modalità wireless a queste velocità.

Ad ogni modo, il supporto di ricarica wireless Mi 100W ha il numero di modello MDY-13-EL, mentre il supporto di ricarica wireless Mi 80W viene fornito con il numero di modello MDY-13-ED.

Proprio come il modello precedente, anche quello più recente presenta un design a doppia bobina con una ventola dinamica, che funziona silenziosamente quando richiesto. Poiché l'accessorio utilizza lo standard Qi, può essere utilizzato per caricare quasi tutti i prodotti con supporto per la ricarica wireless.

Tuttavia, solo Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e Mi Mix 4 possono utilizzare la “modalità di ricarica wireless ultraveloce“. In altre parole, questi telefoni possono ricaricarsi in modalità wireless alle velocità massime supportate di 67 W e 50 W.

Xiaomi afferma che il Mi Mix 4 con una batteria da 4.500 mAh e supporto per la ricarica wireless da 50 W può ricaricarsi completamente in 28 minuti utilizzando il nuovo stand.

Lo Xiaomi Mi da 100 W ha un prezzo di ¥ 599 ($ ​​92) in Cina. La prima vendita di questo accessorio è prevista per il 16 agosto. Ad oggi, non sappiamo nulla in merito all'eventuale disponibilità di questo accessorio nei mercati internazionali.

Xiaomi

Elettronica