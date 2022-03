Android 12 (MIUI 13) sbarca su Xiaomi Mi 10 Ultra e non solo

In queste ore scopriamo che Xiaomi e il team di sviluppo della MIUI stanno rilasciando l'aggiornamento alla MIUI 13 basata su Android 12 per Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 9 Pro 5G.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che i tre device stanno ricevendo l'update in Cina con i seguenti firmware:

Mi 10 Ultra – V13.0.1.0.SJJCNXM

Redmi Note 10 5G – V13.0.3.0.SKSCNXM

Redmi Note 9 Pro 5G – V13.0.3.0.SJSCNXM

Come si vuole per ogni aggiornamento software pubblicato da Xiaomi, il firmware è attualmente in rilascio a scaglioni: la strategia del colosso cinese, simile a quella adottata anche da OnePlus, serve per portare a galla eventuali bug di livello critico sfuggiti durante la fase di test interno. Solo dopo alcune settimane di test, infatti, il firmware verrà esteso a tutti i mercati in cui i device sono commercializzati.

Gli utenti muniti dei sopracitati device, possono controllare la disponibilità dell'update attraverso il classico pannello degli aggiornamenti software nelle Impostazioni generali, oppure attendere la notifica OTA che informa della disponibilità del firmware.

Diversamente da Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 9 Pro 5G sono rispettivamente conosciuti sui mercati internazionali con il nome di Redmi Note 10T 5G e Xiaomi Mi 10i 5G/Mi 10T Lite 5G.

Le novità più importanti della MIUI 13

Tra le numerose novità introdotte dal team di sviluppo della MIUI per la nuova versione basata su Android 12, segnaliamo le seguenti feature: