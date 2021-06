La luce da PC di Xiaomi è quasi a metà prezzo su eBay: la paghi 22€ e fai un affare. Perché? Perché è perfetta. Immagina di arrivare a fine giornata senza che gli occhi ti facciamo molto male, nonostante la giornata di lavoro al computer. Immagina di poter risolvere senza indossare occhiali di vario genere (se non quelli che usi abitualmente) e spendendo pochissimo.

Ecco, questo è l'affare che puoi fare oggi, scegliendo questo gioiellino, che arriva a casa corredato di elegante telecomando. Lo trovi su eBay e ti basta metterlo nel carrello e inserire il codice sconto “PIT10EUROFF” prima di pagare.

Xiaomi: luce da PC a meno di metà prezzo

Bellissima e di design, questa luce da PC è perfetta per il desktop, ma anche per il portatile. Ti garantisce illuminazione extra al display, ma non ha gli effetti negativi che avrebbe una comune lampada.

Infatti, non ti arriva luce direttamente negli occhi, ma solo sullo schermo. Non c'è distorsione di colore: mantieni la naturalezza dei colori originari mostrati a schermo e ti godi il meglio, senza rinunciare ad alcun dettaglio.

Tanto beneficio per gli occhi, ad un prezzo eccezionale. Ti starai chiedendo come funzioni sotto il punto di vista di collegamento e gestione, considerando la particolarità del prodotto. Niente di più semplice: lo agganci attraverso un sistema a molla sulla parte alta dello schermo e lo colleghi a una porta USB: può essere quella del PC, un poter bank, un alimentatore da parete. Decidi tu.

La gestione della luce avviene attraverso un telecomando senza fili, che puoi appoggiare sulla scrivania ed ha una forma rotonda super elegante. Decidi la luminosità, l'accensione e lo spegnimento.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, che solo se deciderai di provarlo ti permetterà di comprenderne a fondo il potenziale: la vista non si affatica, la visibilità del monitor funziona e aggiungi un tocco di design al tuo computer.

Per approfittare dell'offerta però devi essere veloce: se non vuoi pagare la luce da PC di Xiaomi 49,99€ (che è il prezzo di listino), ma solo 22€ circa, devi mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PIT10EUROFF”.

Le spedizioni sono assolutamente gratis e veloci perché il prodotto si trova in Italia. Ti piacciono queste promozioni? Sai che le pubblichiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

