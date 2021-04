Una luce da notte può semplificarti non di poco la vita, ma attenzione a sceglierla: con funzionalità aggiuntive è meglio. Esattamente come quella di Xiaomi, in super offerta per il Mi Fan Festival a 9,99€ con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: luce da notte in gran sconto

Bella esteticamente, a renderla super utile ci sono un sacco di caratteristiche. Ad esempio, puoi posizionare la sua base dove preferisci e poi agganciare e sganciare la lampada attraverso sistema magnetico: potrai portarla con te, quando ti sposti di notte da un ambiente della casa all’altro. Grazie al funzionamento a batteria, infatti, non ci sono cavi e non è necessario posizionare il dispositivo vicino a prese di corrente.

A bordo della luce intelligente di Xiaomi ci sono due sensori. Il primo rileva i movimenti e – quindi – si accende in automatico al tuo passaggio. Il secondo invece è crepuscolare: impedisce alla luce di accendersi quando intorno c’è abbastanza illuminazione ambientale. Inoltre, si può regolare anche il grado di luminosità.

Insomma, questa lampada da notte di Xiaomi è un piccolo concentrato di tecnologia, che adesso porti a casa a 9,99€ direttamente da Amazon: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

