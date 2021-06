Hai presente l'abat-jour? Quella che “dov'è l'interruttore quando serve”? Ecco, dimenticala e lanciati nel futuro con le lampade da notte Xiaomi, assolutamente automatiche – perché intelligenti – e soprattutto funzionanti senza fili! Le porti in giro per casa quando ti alzi, godendo di illuminazione continua.

Sai qual è la vera chicca di oggi? Il prezzo: 11€ tondi tondi su Amazon per un gioiellino del quale non farai più a meno, soprattutto dopo aver scoperto di cosa è capace.

Xiaomi: la luce da notte più intelligente è in gran sconto

No, per intelligente non mi riferisco che la colleghi in WiFi o Bluetooth a qualcosa. Non intendo che l'accendi con la voce, intendo qualcosa di molto più utile e immediato.

Del resto, in piena notte, hai voglia di chiedere all'assistente di accendere la luce oppure preferisci che – semplicemente alzandoti – la lampada capisca che sei in piedi e si attivi? Ecco, questo gioiellino fa esattamente questo e non solo! Quello di movimento è solo uno dei suoi due sensori: il secondo, quello crepuscolare, eviterà che la stessa si accenda di giorno o comunque quando c'è abbastanza luce.

Inoltre, puoi scegliere fra due livelli di luminosità, così da ottenere quella che più ti piace. Come accennato in apertura, la cosa comoda è che – funzionando a batteria – e godendo di solida base magnetica (da comodino o anche da muro), questo gioiellino puoi staccarlo e portarlo con te quando ti alzi. Perché limitarsi ad avere la camera illuminata e – magari – il corridoio super buio?

La qualità del funzionamento lo garantisco io: ho il modello vecchio dal 2017 e lo uso in modo continuativo dall'epoca. Basta cambiare le batterie quando si nota un calo di luminosità e via, pronti per altri lunghi mesi di utilizzo!

Ora che la lampada da notte di Xiaomi è tornata in sconto folle a 11€ su Amazon era impossibile per me non segnalartela: è un vero e proprio affare che fai adesso, non al Prime Day!

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

