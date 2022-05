Xiaomi: luce da notte con doppio sensore a prezzo RIDICOLO (14€)

La luce da notte di Xiaomi è un prodotto bellissimo, potente e intelligente. La versione aggiornata, ovvero il nuovo modello, adesso è in sconto su Amazon a prezzo super accessibile.

Dotata di doppio sensore, la lampada notturna è in grado di riconoscere il livello di luminosità ambientale e anche i movimenti. Puoi posizionarla al muro oppure su un mobile, sfruttando la base in dotazione, che è anche magnetica: puoi staccare e attaccare il corpo dalla base e portarlo in giro per muoverti agevolmente al buio. Proprio questo è il bello di questo gioiellino: funziona tramite batteria e quindi non c’è alcun vincolo dei cavi.

Completa l’ordine al volo per accaparrartela a 14€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: la luce da notte è un vero e proprio spettacolo

Un prodotto compatto, ma di incredibile potenza, oltre che molto interessante sotto il profilo estetico. Il funzionamento tramite doppio sensore, unitamente all’assenza di vincolo dei cavi, lo rendono un gadget utilissimo.

Al buio, rilevando i movimenti il dispositivo si accende. Se devi spostarti per la casa, puoi sollevare la lampada dalla sua base magnetica e portarla con te. In questo modo, ti sposti con discrezione in casa, riuscendo comunque ad orientarti senza alcun problema.

Insomma, un gadget spettacolare, adesso super economico su Amazon. Completa l’ordine adesso per accaparrarti questa luce da notte di Xiaomi, con doppio sensore, a 14€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.