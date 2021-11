Xiaomi, lo zaino top torna a prezzo BOMBA: solo 7€ (-75%)

Uno dei più ambiti gadget di Xiaomi, lo zaino impermeabile da 10 litri, torna in gran sconto finalmente. Il prezzo migliore è su Aliexpress: lo porti a casa a 7,14€ e godi di spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo. Scegli il colore che preferisci e completa rapidamente l'ordine per approfittarne.

Xiaomi: l'ottimo zaino in gran sconto del 75%

Tessuto impermeabile innanzitutto. Questo implica che tutti i tuoi oggetti staranno al sicuro anche in caso di contatto con l'acqua (ad esempio, nell'eventualità che piova). Ben studiato per garantire il massimo dell'ergonomia, quando è vuoto lo pieghi totalmente e conservi in pochissimo spazio.

Quando ti serve però, è pronto a metterti a disposizione ben 4 scompartimenti. Il più grande, con cerniera, è perfetto per un laptop compatto, libri, quaderni, astucci, tablet e oggetti un po' più ingombranti. Il secondo spazio con cerniera è pensato invece per smartphone, auricolari, chiavi, occhiali: insomma, per gli oggetti di dimensioni più compatte.

Infine, lateralmente, due tasche aperte. Entrambe sono studiate per mettere oggetti che è meglio non stiano all'interno. Ad esempio, puoi posizionare una bottiglia d'acqua oppure l'ombrello: li porti con te, preservando il resto del contenuto.

Insomma, lo zaino per tutti i giorni di Xiaomi – in edizione da 10 litri – a questo prezzo è un autentico affare. Scegli subito il colore che preferisci e completa velocemente l'ordine per averlo a 7,14€ da Aliexpress, godendo di spedizioni veloci e gratis da magazzino europeo. Offerta a tempo: solo una manciata di ore ancora per approfittare dello sconto del 75%.