Xiaomi: lo spettacolare tagliaunghie torna a 4€ su Amazon (-50%)

Certo che si: Xiaomi realizza anche gadget particolari come questo robusto tagliaunghie, dotato di custodia. Un oggetto di design, super utile e resistente. Lo so bene perché ne possiedo uno. A casa arriva dotato di pratica custodia per poterlo riporre e conservare quando non serve.

Approfittando della promozione Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 4€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Tutto quello che occorre fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “ELFU4NHW”. Disponibilità dei coupon limitata.

Xiaomi: il tagliaunghie è un gadget da avere

Il classico prodotto che un appassionato del brand si diverte ad accaparrarsi e poi scopre che, oltre che sfizioso, è realmente pratico e comodo. Realizzato in acciaio, io ce l’ho da circa un anno ormai e lo uso costantemente. Alla fine dell’utilizzo ho l’abitudine di lavarlo e lasciarlo asciugare sul lavandino. Successivamente lo ripongo nella custodia, che lo protegge e tiene ben saldo ogni componente così che non possa danneggiarsi per errore. Non si è formato nemmeno un minuscolo punto di ruggine.

Un dispositivo super pratico anche perché oltre a tagliare le unghie, ti permette di completare la manicure tramite apposita limetta integrata. Insomma, più completo non potrebbe essere.

A questo prezzo, il tagliaunghie di Xiaomi non teme rivali. Mettilo nel carrello su Amazon e – prima di pagare – usa il codice “ELFU4NHW”. Lo porti a casa a 4€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.