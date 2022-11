Xiaomi: l'IMPRESSIONANTE compressore per auto a prezzo shock (46€)

Il celeberrimo compressore per auto di Xiaomi, compatto e funzionante senza fili, è in sconto su Amazon nella nuova edizione. La versione 1S, migliorata e ancora più affidabile, scivola a prezzo pazzesco. Garantisce, rispetto alla precedente edizione, il 45% in più di performance e il 114% in più di quantità di aria al minuto: tantissimo.

Usala per gonfiare in qualsiasi momento lo pneumatico della macchina, ma non limitarti a quello. Infatti, risulta perfetto anche per palloni, gomme delle moto o ruote delle bici. Senza contare i vari accessori (come quelli da mare) che, per funzionare, hanno bisogno di essere gonfiati. Con un massimo supporto di 150PSI, e la possibilità di impostare il funzionamento automatico tramite manometro, risulta un disposativo di alto livello.

Adesso, in occasione dell’anticipo di Black Friday, puoi prenderlo a 46€ circa appena, ma dovrai essere veloce: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata. Non prendere un modello anonimo, è un peccato se puoi avere il top allo stesso prezzo.

Il compressore portatile di Xiaomi è in gran sconto

Un bell’oggetto di design, oltre che di grande utilità. La batteria integrata ricaricabile è sicuramente uno dei vantaggi principali. Infatti, potrai utilizzarlo senza alcun vincolo di cavi.

Se è buio, ma occorre gonfiare qualcosa, nessun problema. Infatti, c’è anche una torcia integrata, progettata in modo da illuminare esattamente l’area di lavoro.

Insomma, a questo impressionante compressore portatile di Xiaomi manca niente, nemmeno un prezzo piccolissimo su Amazon adesso. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 46€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.