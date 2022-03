Xiaomi: l'iconico tablet da scrittura 13,5" ora a 15€, sconto del 74%

Il tablet LCD da scrittura di Xiaomi, prodotto super premium utilissimo per non sprecare carta, è in sconto a prezzo pazzesco. Per pochissimo tempo ancora, questo gioiellino con schermo da 13,5″ e pennino integrato, puoi prenderlo a 15€ circa appena e non solo. Godi di spedizioni rapide e gratuite, da magazzino europeo.

A offrire questa super possibilità è l'ottimo store di Gshopper. Tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare lo speciale codice “F9EB2F2318”. Disponibilità super limitata.

Xiaomi: il tablet da scrittura è in gran sconto

Un prodotto pazzesco. La soluzione ideale per scrivere, disegnare, prendere appunti rapidi e non solo. Tutto, assolutamente senza sprecare carta. Realizzato con materiali super premium, la qualità del prodotto si vede dai dettagli di costruzione, a partire dal pennino. Super leggero e sottile, è praticissimo da portare in giro.

In un attimo, crei i contenuti che ami di più, quando finisci, premi un pulsante per cancellare tutto e ricominciare. Se invece serve, puoi facilmente digitalizzare la tua creazione. Come? Facilissimo. Il pannello è pensato per rendere benissimo se fotografato da smartphone. Apri la fotocamera, inquadri il pannello e scatti. A questo punto, non perderai la tua creazione.

Insomma, il tablet LCD da scrittura di Xiaomi – con il suo super schermo da 13,5″ è un prodotto spettacolare. Perfetto per scrivere o disegnare, senza sprecare carta e rispettando l'ambiente. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare, grazie a Gshopper. Approfitta dello sconto complessivo del 74% e accaparratelo a 15€ circa appena.

Mettilo adesso nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “F9EB2F2318”. Le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite da magazzino europeo. Scorta super limitata.