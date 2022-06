Xiaomi: l'iconico compressore perfetto anche per l'auto CROLLA a 39€

Il compressore portatile di Xiaomi, potente, compatto e super portatile, è in sconto su Amazon finalmente. Con il suo supporto fino a 150PSI, puoi usarlo senza problemi anche per gonfiare lo pneumatico dell’auto. Ampio display retroilluminato e pulsanti rapidi di gestione per completare rapidamente le operazioni. A semplificare il lavoro ulteriormente, anche una torcia, che illumina la zona di lavoro in caso di scarsa luminosità ambientale.

Un dispositivo che esteticamente è anche decisamente accattivante. Il momento di fare un vero e proprio affare, è adesso. Completa l’ordine al volo per approfittare dello sconto e portarlo a casa a 39,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: il compressore portatile è in sconto

Un prodotto decisamente utile perché incredibilmente versatile. Infatti, grazie alla sua batteria integrata ricaricabile, puoi usarlo tanto per gonfiare i tuoi oggetti per il mare, quanto per le ruote della bici. Ancora, è perfetto per lo pneumatico dell’auto: in pochi minuti, potrai portarlo in pressione in modo automatico.

Infatti, il dispositivo gestisce in automatico la pressione degli pneumatici e si spegne quando ha finito. Dalle impostazioni, tramite i tasti rapidi, imposti quello che hai necessità di gonfiare e il potente compressore portatile di Xiaomi farà il resto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.