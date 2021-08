Te le ho segnalate solo pochissimi giorni fa, ma le scorte sono rapidamente andate sold out. Adesso le penne gel di Xiaomi sono tornate disponibili su Amazon e prezzo super: ne prendi 10 pezzi a 9,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi: le penne gel tornano disponibili su Amazon

Delle penne di design, con tecnologia gel che ti garantisce un tratto perfetto in ogni occasione: che si tratti di firmare un documento oppure di scrivere un saggio, potrai fare affidamento su di loro.

Super comode da impugnare, non ci sono meccanismi a scatto per far uscire la punta. C'è un praticissimo tappo, che puoi agganciare sulla parte alta della penna mentre è in uso. Ottime per la scuola, ma anche per l'utilizzo in ufficio, il momento è perfetto per fare scorta.

Le penne gel di Xiaomi in offerta sono disponibili nella colorazione nera. Il pacco da 10, a 9,99€, è un vero e proprio affare. Un prodotto con questa qualità, costerebbe molto di più di 0,99€ ad unità.

Adesso invece hai l'opportunità di fare scorta direttamente su Amazon, spendendo pochissimo: completa ora il tuo ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere l'occasione del momento: le scorte si esauriranno di nuovo rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

