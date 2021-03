Si, Xiaomi fa anche le penne e sono spettacolari e con funzionamento a gel. Adesso che sono sbarcate su Amazon non puoi perdertele soprattutto perché costano pochissimo: 10 penne a 10,72€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: le penne sbarcano su Amazon

Belle ed eleganti sono perfette a scuola, ma anche a lavoro. Si tratta di penne di qualità, di tipo con funzionamento a gel. Il pacco comprende 10 pezzi di colore nero, con un design in scocca trasperente.

Insomma, se sei amante dei prodotti Xiaomi non puoi perderti le penne del colosso cinese! Per averle subito, e riceverle in pochissimi giorni con spedizioni gratis Amazon Prime, devi solo collegarti a questo indirizzo ed approfittarne prima che le scorte finiscano.

